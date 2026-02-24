SamsungがGalaxy AIのマルチエージェント・エコシステムを拡大し、複数の生成AIを統合する方針を発表しました。その一環として、今後はフラグシップのGalaxyデバイスに検索AIの「Perplexity」が追加される見通しです。 ↑Perplexityが手軽に使えるようになる（画像提供／Samsung）。 同社は公式ニュースリリースにおいて、AIが日常のタスクを支援するビジョンを強調。さらにGalaxy AIをOSの深い部分に直接組み込み、個別アプ