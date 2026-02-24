2月14日発売の菅井友香の最新写真集『たびすがい』（ワニブックス）より、写真集とアクリルスタンドがセットになったSPECIAL版の発売が決定した。【写真】菅井友香『たびすがい』SPECIAL版についてくるアクリルスタンドはこちら！2月14日に発売された菅井友香の最新写真集『たびすがい』は、沖縄・座間味島への旅を通して知る“初めての菅井友香”をテーマに、ビーチではしゃぐ水着姿、コケティッシュな寝起き、朝の泡風呂、街