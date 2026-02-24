菜々緒のマネジャーが20日までにインスタグラムを更新。ドラマのオフショットから菜々緒の和装姿を公開すると、ファンから「美しい」「綺麗だ〜」といった声が集まった。【写真】34歳になった菜々緒、“バースデートリップ”の水着姿披露投稿された写真は東映京都撮影所で撮影された菜々緒のオフショット。写真には、艶やかな着物姿でカメラに微笑みかける様子が収められている。菜々緒は24日放送の時代劇ドラマ『眠狂四郎』