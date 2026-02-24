NMB48元メンバーで歌手の山本彩が23日にインスタグラムを更新。春を感じさせる私服姿を披露すると、ファンから「かわいい」の声が相次いだ。【写真】春先取りコーデがかわいい山本彩をもっと見る山本が「昨日の私服」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはチェック柄のシャツに薄手のニット、チェック柄のショートパンツ、ロングブーツというコーディネートで笑顔を見せる彼女が複数収められている。春の訪れを感じさ