阪神・岩崎優投手が２４日、今キャンプ初となるライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。ドラフト２位谷端と育成・嶋村の若手２人と６打席対戦し、安打性の当たりはゼロ。嶋村の３打席目ではカウント２―２から、１１７キロの変化球で空振り三振に仕留めた。具志川で調整を重ねた後、２月１７日から宜野座組に合流。初の実戦形式をベストな形で終えた。