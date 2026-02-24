共同通信杯４着のラヴェニュー（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）は武豊騎手との初コンビで毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）へ向かうことが分かった。２月２４日、友道調教師が明かした。ホープフルＳを発熱で回避し、キャリア２戦目だった前走は１番人気に推されていた。上がり３ハロン２位タイとなる３３秒４の末脚で迫るも４着。３歳牡馬クラシックへ、毎日杯で巻き返しを狙う。