タレントの藤田ニコルが24日までに自身のインスタグラムを更新。ベビーシャワーを開催し性別を発表した。 【写真】安村のベビーちゃん服のデザインが秀逸過ぎるwww 「お友達がベビーシャワーを開いてくれました」というパーティーはピンクと黄色を基調にバルーンや「BOY or GIRL」と書かれたハートのケーキが準備された。 パーティーには歌手の