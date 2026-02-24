23日、北安曇郡小谷村で外国籍の10代の男女2人がバックカントリー中に動けなくなり遭難しました。24日朝から警察が救助に向かっています。23日午後2時すぎ小谷村千国乙の親沢付近の山中で「バックカントリー中に板が外れて動けなくなった」と本人たちから消防に通報がありました。23日、消防が他県の消防防災ヘリに救助を要請し空から救助に向かいましたが悪天候のため発見には至りませんでした。通報時、2人にけがは