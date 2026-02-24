２４日午前７時２０分頃、群馬県富岡市中高瀬で、「住宅が燃えている」と近隣住民から１１９番があった。火は約１時間４０分後に消し止められたが、木造２階住宅の焼け跡から２人の遺体が見つかった。県警富岡署によると、この家に住む高齢の夫婦と連絡が取れておらず、同署が身元や出火原因を調べている。