佐賀県伊万里市の病院で2011年、抗争状態だった当時の指定暴力団九州誠道会の関係者を銃撃し、2人を殺傷したとして、福岡地検は24日、殺人罪などで指定暴力団道仁会の元理事長坂本康弘容疑者（70）ら3人を起訴したと発表した。