中日は24日、沖縄キャンプを打ち上げた。1軍・北谷で指揮を執った井上監督は、「天候にも恵まれ、選手の顔を見ても充実度があり、故障者もあったが、合格点と言えるキャンプだったと思います」と振り返った。報道陣からキャンプMVPについて聞かれ「野手で言えば、1軍にしがみつきたいというアピールをひしひしと感じる辻本、樋口、鵜飼、育成の三上。投手ではチームに馴染もうとしているアブレウは、かわいらしく感じましたね