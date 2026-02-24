犬が『人の間に割り込む』心理５選 飼い主が他の人と話していると、愛犬が間に割り込んでくることはありませんか。なぜ犬たちは人の間に割り込むことがあるのでしょうか。その心理に迫ります。 1.飼い主に自分を見てほしい 飼い主と他の人の間に割って入るとき、多くの犬は「僕のことを見てほしい」「私のこと、忘れていない？」と存在をアピールしています。 たとえば、散歩中に出会った近所の人と話し込んでしまった