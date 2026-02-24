富山空港ターミナルビルは、「エアポートキッチン」を2月19日をもって閉店した。2013年4月のオープン以来、石窯ピッツァが楽しめる本格イタリアンレストランとして営業してきた。富山湾でとれた新鮮な魚介を使用したメニューを取り揃えていた。富山空港内ではこの他に、喫茶「Wing」と「とやま鮨らーめん」の2店舗が営業している。3月上旬に新たな店舗がオープンする見通し。