チェジュ航空は、函館〜ソウル/仁川線を6月8日から運休する。同路線は、2025年6月8日に週2往復で開設。同7月から増便し、現在は火・木・土・日曜の週4往復を運航している。所要時間は函館発が3時間20分、ソウル/仁川発が2時間半。これにより、函館発着の国際線は、台北/桃園線のみに縮小する。■ダイヤ7C1514函館（17：20）〜ソウル/仁川（20：40）／火・木・土・日7C1513ソウル/仁川（13：50）〜函館（16：20）／火・木・土・