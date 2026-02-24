今回は、ダイソーのキーホルダー売り場で発見した、推し活に頼れるアイテムをピックアップ！110円（税込）ながら、どんな瞬間も推し活グッズを可愛くすっきり持ち歩ける便利グッズです。クリア素材でデザインの魅力をキープして、お気に入りのバッグに自由に取り付けができる点も魅力。ぜひこの機会にチェックしてみて♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キーホルダーステーション（クリア）価格：￥110（税込）装着可能幅