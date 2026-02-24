アクションチャンネルの2026年3月のラインナップをご紹介。今月は、3月8日の「国際女性デー」にちなみ、逆境に立ち向かうタフな女性が活躍する人気シリーズの最新シーズンを放送予定。さらに、3月6日（金）からは、デンゼル・ワシントン主演映画を女性主人公でドラマ化した『イコライザー』の待望のファイナル・シーズンを日本独占初放送する。