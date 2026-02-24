全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の東京駅一番街ベスト5特集で5位だった、『東京数寄屋橋ニユートーキヨービヤホール』をお届けします。特別な1杯をいつでも！駅最大のビアホール朝10時の口開けと同時に客がなだれ込む東京駅でも最大のビアホールだ。中央に設置されたバーカウンターは舞台さながらで、伝統のスイングカラン（昭和初期に主流