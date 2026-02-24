現地２月23日に開催されたプレミアリーグ第27節で、４位のマンチェスター・ユナイテッドが、９位のエバートンと敵地で対戦。１−０で接戦を制し、マイケル・キャリック暫定監督の体制下で６戦５勝１分とした。決勝点を挙げたのは、ベンヤミン・シェシュコだ。アマド・ディアロと代わって58分からピッチに入ると、71分に高速カウンターを確実に仕留め、チームに歓喜をもたらした。昨夏に最大7400万ポンドでライプツィヒから加