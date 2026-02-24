徳島県上勝町では春の味覚「葉わさび」の収穫が最盛期を迎えています。ハートのような形が愛らしい葉わさび。一般的なわさびは地中に埋まった茎の部分を収穫しますが、葉わさびは地上に出た葉っぱを収穫します。徳島県上勝町では収穫が最盛期を迎えていて、大きさを確認しながら葉に傷が付かないように１枚ずつ丁寧に摘み取っていきます。四国山脈の清流で育てられた上勝町の葉わさびは、清涼な香りが高いと人気で、収穫