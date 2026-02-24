兵庫県姫路市では、時代や地域ごとに変化したひな人形の特別展が開かれています。大小様々なひな人形が所狭しと並んでいます。姫路市の日本玩具博物館で開かれている特別展では、５００組を超えるひな人形のコレクションから、約１５０組を展示しています。江戸時代後期から明治・大正時代に、江戸や上方の町家で飾られていたひな飾りが時代ごとに並べられているほか、青森や和歌山など日本各地のひな飾りが紹介されています