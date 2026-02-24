ロシアによるウクライナ侵攻開始から4年となる24日、ウクライナ人女性らが平和への願いを込めた黄色いハンカチを掲げました。 ウクライナ出身で島原市で暮らすグリニェンコ・オレナさんらが続々と集まったのは、島原鉄道・島原駅です。 ウクライナの一日も早い平和を願い、黄色いハンカチにメッセージを書きました。 その後、列車で移動したのは大三東駅。 平和へのメッセージを掲げました。