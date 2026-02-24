来月1日から始まる「春の火災予防運動」を前に、お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜さんが一日消防署長を務めました。24日午前、東京・江東区では、お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜さんが東京消防庁の一日消防署長を務め、消火器の使い方などを体験しました。また、江東区の複合施設でイベントが開催されている際に地震が起き、その後、火災が発生したという想定の訓練も行われ、施設の関係者と連携しての避難誘導や