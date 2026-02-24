俳優の山下智久さんは2月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。岡山県民に向けて感謝を伝えました。【投稿】山下智久の礼儀正しい姿勢「丁寧なご挨拶に誠実さがにじみます」「岡山の皆様」と題し、「この度、ドラマの撮影にて一部道路を封鎖させて頂き撮影させて頂きました。ご協力頂きました事、チーム一同、深く感謝致します。おかげで臨場感のある瞬間を撮影できました。作品を通して恩返しできるよう最後まで取り組んでいきます