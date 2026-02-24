歌手の森高千里（５６）が２４日、昨年開催の「２０２５森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト！！”」の映像商品（Ｂｌｕ-ｒａｙ＆ＤＶＤ）を記念したプレミアム上映会を東京、大阪、名古屋の映画館で行うと発表した。昨年４月５日の神奈川・藤沢市民会館を皮切りに、１２月６日の千葉・森のホール２１まで全２６会場２８公演の全国ツアーを行っていた森高。「今まで（本ツアー公演の中）で一番盛り上がったんじ