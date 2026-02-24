「阪神春季キャンプ」（２４日、宜野座）阪神の岩崎優投手が、ライブＢＰに登板。今キャンプ初めて打者と対戦した。嶋村とルーキー・谷端（日大）の若手２選手とそれぞれ３打席ずつ対戦。直球を軸に変化球も投げ込み、計６打席でヒットの性の当たりは１本も許さず、嶋村からは２三振も奪った。岩崎は今キャンプ、例年通り具志川組でスタート。マイペース調整で準備を進めると、中盤からは宜野座組に合流。実戦登板はなかっ