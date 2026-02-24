熊本県八代市の八代城跡に残る松井神社で、梅の木・臥龍梅（がりょうばい）が見頃を迎えています。 【写真を見る】江戸の世から約400年…城跡に咲く『臥龍梅』今年も見頃「枯れるのでは」心配受けるも2年前から回復熊本・八代市 八代城跡の北側に位置する松井神社の梅は、今から約380年前、細川三斎が手植えしたと言い伝えられています。 臥龍梅とよばれるこの梅は、1987年に県の天然記念物に指定されました。 樹齢は400年