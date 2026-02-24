3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた侍ジャパンの宮崎事前合宿は24日、最終日を迎えた。アドバイザーとして参加しているパドレス・ダルビッシュ有投手（39）にとっても最終日。侍に、持てる全てを注ぎ込んだ男は、充実感を口にし、仲間達にエールを送った。この日はブルペン投球を見守り、ライブBPはケージ裏で視察。終了後には投手陣とマウンドで記念撮影も行った。期間中は投手陣のみならず、首脳陣