熊本市北区で、大玉スイカの出荷が今日（2月24日）から始まりました。 【写真を見る】『大玉スイカ』全国へ！甘くてみずみずしい「旬の味」の出荷始まる熊本市北区 選果場に次々と運び込まれる大きなスイカ。 これはJA鹿本のスイカ生産者が栽培した大玉スイカで、24日は5kg前後のものを中心に、約2500玉が持ちこまれました。 JA鹿本では345人がこのスイカを生産していて、「夢大地かもと」のブランド名で全国に出荷してい