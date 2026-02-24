日本マクドナルドは２４日、全体の約６割に当たる商品を２５日から１０〜５０円値上げすると発表した。「ダブルチーズバーガー」は４５０円から４８０円に、「ビッグマック」は４８０円から５００円に、マックフライポテト（Ｍ）は３３０円から３５０円にそれぞれ上がる。原材料費やエネルギーコスト、人件費の上昇の長期化を要因としている。日本マクドナルドが値上げするのは、昨年３月以来となる。