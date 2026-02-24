全国無料の BS放送局『BS10（読み：ビーエステン）』は24日、今年最初の野球中継『千葉ロッテマリーンズvsチェコ代表親善試合』を全国無料生中継することが決定したと発表した。BS10独自企画としてチェコ大使館の料理長にチェコの伝統料理をふるまってもらう特別コーナーも放送される予定。解説には千葉ロッテマリーンズや東北楽天ゴールデンイーグルスで活躍した今江敏晃氏が務める。トークテーマが「WBC」で、2006年の第1