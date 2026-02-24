ロックバンドＴＵＢＥの前田亘輝が２４日までにＸ（旧ツイッター）を更新。１７日に死去したロックバンドＬＵＮＡＳＥＡのドラマー・真矢さん（享年５６）を悼んだ。前田は「真矢…最後にやりとりしたのが去年の９月２５日」と振り返り「頑張って、頑張って、頑張りきったんだね…出会ってくれて有難う。沢山の楽しい思い出を有難う」と真矢さんへの感謝の気持ちをつづった。その上で「これからも君の愛したＬＵＮＡＳ