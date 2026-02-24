宮崎合宿最終日にライブBP登板「いい時間になった」野球日本代表「侍ジャパン」の菅野智之投手が24日、宮崎県内で行われている合宿を打ち上げた。22日に合流し、23日にはアドバイザーとして参加したダルビッシュ有投手と1時間を超える話し合いを行い「僕の財産になりました」と感謝した。この日はライブBPに登板し、3イニングを投げて打者9人に対して安打性の当たり3本、奪三振はゼロだった。捕手とコミュニケーションを取る場