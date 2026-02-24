亀田製菓は2月23日より、食べきりサイズの「33g 亀田の柿の種 トレイスミックス」を、全国のコンビニエンスストアにて先行発売。3月2日より「75g 亀田の柿の種 トレイルミックス」を、3月9日より「33g 亀田の柿の種 トレイスミックス」を、全国のスーパーマーケットにて期間限定で発売する。「亀田の柿の種 トレイスミックス(75g/33g)」「亀田の柿の種 トレイスミックス」は、お菓子ならではのワクワク感と、素材由来の栄養・おい