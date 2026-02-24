ボーイズグループSEVENTEENのメンバー、エスクプスがイタリアへ出国した。2月24日午前、ファッションショーに出席するため、仁川（インチョン）国際空港を通じてイタリア・ミラノに向かった。【写真】「恋人かと錯覚する」エスクプス、“デート風SHOT”写真のなかのエスクプスは、黒色のレザージャケットに白色のパンツを合わせ、シンプルでありながらも洗練された着こなしを披露している。ファンや報道陣に向かって、挨拶をしなが