「築地銀だこ」は、創業29周年を迎えることを記念し、2026年3月4日（水）から「大創業祭」を開催する。「大創業祭」は、第1弾〜第3弾まで実施する。【商品画像】人気No.1メニュー「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、8個入り）」はこちら「大創業祭」の第1弾は、人気No.1メニューの「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース、8個入り）」が、サンキューセールと題して「390円（税抜）/ 421円（税込）」で販売となる。日程は、3月4日（水