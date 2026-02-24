NCTのジェノとジェミンによるユニット・JNJMが、成功的なユニットデビューを飾った。NCT JNJMの1stミニアルバム『BOTH SIDES』は、2月23日に各種音楽配信サイトを通じてリリースされ、タイトル曲『BOTH SIDES』のMVも同時公開された。【写真】「嬉しすぎる」ジェミン、日本語投稿タイトル曲『BOTH SIDES』は、洗練されたサウンドと流麗なドラムビート、ウィットに富んだボーカルとラップが軽快に調和したHIPHOPダンスナンバー。“