〈60周年記念で復活した人気企画〉牛丼･定食チェーンの松屋は、2月24日(火)10時より、60周年記念企画第4弾として「お肉どっさり牛めし弁当」を発売した。2019年･2020年に好評を博した「お肉どっさりシリーズ」が、今回は牛めし弁当として復活。販売はテイクアウト限定となる。価格は税込1,000円。販売期間は3月31日(火)9時59分まで。〈肉･玉ねぎの量が3倍〉「お肉どっさり牛めし弁当」は、松屋の看板メニューである牛めしをベース