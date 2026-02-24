【OSHI WORKS イシズ・イシュタール】 8月 発売予定 価格：8,800円 コトブキヤは、フィギュア「OSHI WORKS イシズ・イシュタール」を8月に発売する。価格は8,800円。 本商品は「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」のキャラクター「イシズ・イシュタール」を1/7スケールフィギュア化したもの。同社の様々な「推し」活動のニーズに応え