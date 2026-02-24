Googleの有料AIプラン利用者の間で、大規模言語モデル(LLM)をエージェントとして常駐させるためのオープンフレームワーク「OpenClaw」経由でGeminiモデルに接続した後に、Google AIアカウント側の利用制限を受けたという報告が相次いでいます。発端となったGoogle AI Developers Forumの投稿では、月額3万6400円のGoogle AI Ultraの契約者が、OpenClawのOAuth連携を使った後に警告なしで制限されたと訴えています。Account Restric