シンガー・ソングライターで元ＮＭＢ４８の初代キャプテン・山本彩が私服ショットを公開した。２３日に自身のＳＮＳを更新した山本。インスタグラムに「昨日の私服」とつづり、チェック柄シャツのミニワンピースに黒のニットトップスを重ね着し、ロングブーツを合わせたコーデを披露した。この投稿にファンからは「春が待ち遠しい彩ちゃんかわいい」「センス良い」「何着ても素敵」「キュンキュン彩姉愛してます」「胸ときめ