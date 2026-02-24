【アニメイトオンラインショップ：「HG 1/144 レジェンドガンダム」】 価格：3,000円 通販サイト「アニメイトオンラインショップ」にて、ガンプラ「HG 1/144 レジェンドガンダム」が販売している。 今回2月24日12時15分ごろに販売していることが確認でき、「HG 1/144 レジェンドガンダム」のほか、「MG 1/100 デスティニーガンダム」や「HGUC 1/144 スタークジェガン」なども販売