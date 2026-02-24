訓練の様子ことでん瓦町駅高松市 電車の中で刃物を持った不審者が暴れたという想定で、ことでんや香川県警などが24日、合同訓練を行いました。 走行中の電車内で、刃物を持った不審者が乗客2人を切りつけたという想定です。 大声を出しながら刃物を振り回して暴れる不審者に対して、駅員らがさすまたなどを使って対応します。警察官が駆け付け、不審者を制圧しました。 駅員や消防の職員が、けがをした乗客