森高千里 森高千里が、昨年開催された『2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”』の映像商品（Blu-ray&DVD）を３月１１日に発売。その発売を記念して、東京・愛知・大阪の映画館（３か所）でプレミアム上映会の開催が決定した。２０１９年に２１年ぶりに全国ツアーを再開して以降、“ライブが好き” という強い思いで、毎年精力的に全国ツアーを行っている。厳しいコロナ禍を乗り越え、今も