松本市の市道で23日、自転車と軽トラックが出合い頭にぶつかる事故があり自転車に乗っていた小学2年生の8歳の男子児童が意識不明の重体となっています。23日午後4時15分ごろ、松本市梓川倭の市道交差点で、72歳の男性が運転する軽トラックと自転車が出合い頭に衝突しました。この事故で自転車に乗っていた近くに住む小学2年生8歳の男子児童が松本市内の病院に搬送されましたが脳出血などで意識不明の重体です。軽トラックを運転し