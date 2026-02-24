けさ、福岡・遠賀町で、幼稚園の送迎バスと乗用車が衝突する事故があり、園児を含む12人が病院に搬送された。記者リポート：交差点の真ん中に幼稚園のバスがあります。バスの後方部分が破損しています。その先には、紺色の普通乗用車が止まっています。きょう午前9時すぎ、遠賀町島津で「幼稚園バスと乗用車の事故」と、バスの運転手から110番通報があった。消防によると、幼稚園バスには園児9人を含む11人が、乗用車には70代とみ