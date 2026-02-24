マクドナルドがあす25日から6割の商品で値上げし、「ビッグマック」の価格は500円に引き上げられます。日本マクドナルドは、あすから全メニューのおよそ6割で店頭価格を10〜50円値上げすると発表しました。「ビッグマック」は480円から500円に、「マックフライポテトMサイズ」は330円から350円に引き上げられます。（標準店・税込）原材料費やエネルギーコスト、人件費の上昇が影響しているということです。マクドナルドの値上げ