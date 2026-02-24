2021年に静岡県熱海市で発生した土石流災害をめぐる民事裁判はきょう、証人尋問が始まり、今月、詐欺容疑で逮捕された違法な盛り土の土地の前の所有者も午後、証言台に立つ予定です。記者「原告団が地裁沼津支部に入ります。遺族の方、亡くなった方の写真とともに証人尋問に臨みます」静岡県熱海市で発生し28人が死亡した土石流災害では、崩落した違法な盛り土の前と現在の土地所有者などに対して、遺族らが64億円あまりの損害賠償