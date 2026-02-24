24日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）で、15万円で入手した松尾芭蕉の書状が登場する。【写真】衝撃の結果!?15万円で入手の松尾芭蕉の書状お宝は、知人から譲り受けた芭蕉の書状。依頼人は、戦国武将・古田織部が創始した武家茶道の師範で、知人から「茶掛にどう？」と勧められ、破格の15万円で手に入れた。俳句も書いてあるらしく、もし本物なら大発見ではないかと期待している。衝撃の鑑定結果