3月1日から始まる「春の火災予防運動」を前に、お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんが一日消防署長として訓練に参加しました。一日消防署長を務めた近藤春菜さんは、市川博三消防総監から委嘱状を受け取りました。近藤さんは、実際に訓練にも参加して消火器を使った放水などを体験しました。近藤春菜さん：日頃の備えが重要です。消火器を備えることや防火防災訓練に参加する必要性を、この一日消防署長の経験を通じて感じま