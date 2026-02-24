富山県議会の2月定例会がきょう開会しました。県は地震からの復旧・復興や、人口減少による人材確保に重点を置いた新年度の当初予算案を提出しました。県が提出した新年度予算案は、過去最大規模となる一般会計で6338億円あまりです。予算案では、重点を置く施策の1つとして人口減少による人手不足対策を掲げていて、人材の確保や働き方改革、育成などに、総額でおよそ167億円を計上しています。このほか、能登半島地震からの復旧